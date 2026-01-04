Нацгвардія домовилась із Жандармерією Франції про спільні навчання
04 січня 2026, 20:55
Командувач НГУ Півненко зустрівся із гендиректором Національної Жандармерії генералом Юбером Бонно.
Національна гвардія України посилить співробітництво із французькою Жандармерією у сфері навчання, обміну досвідом та застосування сучасних технологій.
Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко у Telegram.
"Посилюємо партнерство з Жандармерією Франції. Під час зустрічі з генеральним директором Національної Жандармерії Франції генералом Юбером Бонно обговорили співробітництво у сфері навчання, обміну досвідом та застосування сучасних технологій", - йдеться в повідомленні.
Півненко зазначив, що французькі колеги відзначили мужність і професіоналізм військовослужбовців НГУ та підтвердили готовність до подальшої спільної роботи.