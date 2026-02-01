Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Майже щодня на Київщині додається когенерація – Зеленський

01 лютого 2026, 20:15
Майже щодня на Київщині додається когенерація – Зеленський
фото: Офіс президента
Надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом.
У Київській області поступово збільшується когенерація. 
 
Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками селекторної ситуації в регіонах 1 лютого.
 
"Була доповідь щодо Київської області: фактично щодня в області додається когенерація. Видаються теплові набори для людей, і ця програма буде збільшуватися. Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких теплових наборів", - розповів глава держави.
 
Президент наголосив, що продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. 
 

"Більш ніж 500 багатоквартирних будинків – без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків", - додав Зеленський.

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву в Києві.
 
"Більше людей зараз звертаються, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти. Надається гаряче харчування. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше – щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію", – додав президент.
