Близько 20 країн обговорять створення альянсу щодо критично важливих мінералів

Міністри зі США, ЄС, Великої Британії, Японії, Австралії та Нової Зеландії цього тижня зустрінуться у Вашингтоні, щоб обговорити створення стратегічного альянсу щодо критично важливих мінералів.

Про це пише The Guardian.

Це вже другий саміт з цього питання за місяць. У ньому візьмуть участь близько 20 країн, зокрема всі члени G7 – Велика Британія, США, Японія, Франція, Німеччина, Італія та Канада, а також Індія, Південна Корея, Мексика, Австралія, Нова Зеландія і, ймовірно, Аргентина.

Цей саміт розглядається як крок до відновлення трансатлантичних відносин, підірваних роком конфліктів із Дональдом Трампом, а також як підґрунтя для інших альянсів, які мають допомогти країнам зменшити ризики залежності від Китаю, зокрема можливого альянсу у сфері сталі.

У Австралії вже повідомили, що створять стратегічний резерв мінералів обсягом 1,2 млрд австралійських доларів, які є "вразливими" до перебоїв постачання з Китаю. У квітні минулого року Пекін обмежив експорт рідкоземельних елементів у відповідь на "тарифи дня визволення", запроваджені Трампом.

Однією з тем обговорення стануть заклики до США гарантувати мінімальну ціну на критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи.Повідомлення цього тижня про те, що Вашингтон відмовився від цієї ідеї, спричинило падіння акцій в Австралії, яка позиціонує себе як альтернативу Китаю у сфері критичних мінералів і ухвалила рішення накопичувати такі елементи, як сурма та галій. Зазначається, що зустріч у Вашингтоні скликана держсекретарем США Марко Рубіо.

Джерела в ЄС повідомили, що у разі успіху переговорів може бути ухвалена спільна заява, яку розглядатимуть як "знаковий зсув" у відносинах союзників із США – у напрямку зменшення ризиків залежності від Китаю, а не постійної боротьби з тарифними погрозами Трампа.ЄС, як очікується, використає саміт, щоб закликати США скасувати нові глобальні мита на похідну сталеву продукцію. Ці мита можуть призвести до каральних зборів на сталеву складову в широкому спектрі товарів – від алюмінієвих дверей і велосипедів до випрямлячів для волосся та морських вітрових турбін.

Перший перелік таких мит був оприлюднений у серпні і адміністрація Трампа погрожувала ввести другий перелік – до 700 товарів – у січні цього року, однак його досі немає.