В Україні реєструватимуть термінали Starlink

Незареєстровані пристрої працювати не будуть.

Міністерство оборони України попередило українців про верифікацію терміналів Starlink.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він зазначив, що найближчими днями Міноборони оприлюднить інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали відключать.

За словами міністра оборони, процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів

"Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами. Наступний крок — упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам", — заявив Михайло Федоров.

Посадовець подякував Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців.