Демократи заблокували швидкий вихід з часткового шатдауну у США

01 лютого 2026, 16:53
Фото: DW
Голосування заплановане на понеділок, 2 лютого.
Демократи в Палаті представників повідомили лідерам Республіканської партії, що не допомагатимуть ухвалювати пакет фінансування уряду через прискорену процедуру.
 
Про це пише Hill з посиланням на власні джерела.
 
Як пише видання, таке рішення значно ускладнило план спікера Палати представників Майка Джонсона швидко відновити роботу уряду. Джонсон повідомляв, що планував провести голосування за спеціальною прискореною процедурою, яка потребує підтримки двох третин депутатів.
 
Голосування заплановане на понеділок, 2 лютого. Після нього мав би припинитися частковий шатдаун, що розпочався 31 січня. Однак через відмову демократів цей варіант став неможливим.
 
Це означає, що тепер, ймовірно, їм доведеться розглянути цей пакет фінансування за звичайною процедурою, що займе більше часу.
 
Демократи повідомили, що не підтримають виділення додаткових 10 мільярдів доларів для Імміграційної та митної служби США (ICE), поки не буде узгоджена реформа роботи цієї служби. Вони вимагають обмежити повноваження ICE після убивств протестувальників у Міннесоті.

 

СШАШатдаун

