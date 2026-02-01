Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Пакистані повідомили про ліквідацію 145 бойовиків за два дні

01 лютого 2026, 17:17
Фото: DW
Внаслідок атак загинули 31 цивільний і 17 співробітників сил безпеки, що стало одним із найкривавіших загострень за останні роки.
Пакистанські сили безпеки знищили 145 бойовиків у 40-годинних боях, розпочатих після серії скоординованих стрілянин і вибухів по всьому Белуджистану, внаслідок яких загинули майже 50 людей.
 
Про це пише Reuters.
 
Внаслідок атак загинули 31 цивільний і 17 співробітників сил безпеки, що стало одним із найкривавіших загострень за останні роки. 
 
Нападники, переодягнені у цивільних, атакували лікарні, школи, банки та ринки, використовуючи мирних жителів як живі щити. Відповідальність за атаки взяло на себе заборонене сепаратистське угруповання "Армія визволення Белуджистану", яке заявило про масштабну операцію по всій провінції.  Угруповання заявило, що вбило 84 військовослужбовців сил безпеки Пакистану і захопило в полон ще 18, але агентство не змогло незалежно перевірити ці твердження. 
 
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф зазначив, що дві з атак були здійснені за участі жінок-нападниць, а бойовики дедалі частіше націлюються на цивільних, робітників і малозабезпечені громади.
 
Атаки відбулися майже одночасно в кількох округах, що змусило армію, поліцію та антитерористичні підрозділи розпочати широкі контроперації. Пакистанські військові звинуватили в організації нападів бойовиків, підтримуваних Індією, але Нью-Делі ці звинувачення відкинув. США засудили атаки та заявили про солідарність із Пакистаном.
 
Белуджистан – найбільша й найбідніша провінція Пакистану, десятиліттями потерпає від повстанн, очолюваного етнічними белуджськими сепаратистами, які вимагають більшої автономії та більшої частки від природних ресурсів регіону.

 

