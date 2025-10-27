Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп пообіцяв "дуже швидко" примирити Афганістан і Пакистан

27 жовтня 2025, 08:49
Трамп пообіцяв
Фото: Great again
Його коментар пролунав на тлі триваючих мирних переговорів між двома країнами в Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що здатен "дуже швидко" врегулювати напружені відносини між Афганістаном і Пакистаном на тлі мирних переговорів між двома країнами. 

Про це він сказав у кулуарах саміту АСЕАН у Малайзії, повідомляє агенція Associated Press.

За даними агентства, Афганістан і Пакистан перебувають у стані гострої суперечки через недавні прикордонні сутички, у яких кожна зі сторін звинувачує іншу в агресії. Це протистояння стало найкривавішим за останні роки й викликало занепокоєння в регіоні, де активізуються бойові угруповання, зокрема "Аль-Каїда". Пакистан заявляє, що афганська влада не перешкоджає бойовикам, які перетинають кордон для нападів, тоді як таліби, що правлять Афганістаном, відкидають ці звинувачення.

Другий раунд переговорів між сторонами розпочався у суботу в Стамбулі. Його мета перетворити крихке перемир’я, досягнуте раніше в Досі, на стабільну угоду щодо безпеки кордонів. За даними підконтрольного талібам ЗМІ Rta, афганська делегація подала проєкт домовленості, який передбачає гарантії недоторканності території та повітряного простору країни, заборону використання пакистанської території антиафганськими угрупованнями та створення чотиристороннього механізму моніторингу перемир’я. Пакистанська сторона у відповідь підготувала власний проєкт.

"Я чув, що Пакистан і Афганістан розпочали переговори. Але я дуже швидко вирішу це питання", - заявив Трамп під час підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею.

Він додав, що "лідери Пакистану це чудові люди".

Попри переговори, бойові дії на кордоні тривають. Пакистанська армія повідомила, що в неділю ліквідувала 25 бойовиків під час "відбиття двох спроб проникнення" через кордон. Під час перестрілки загинули п’ятеро пакистанських солдатів. Перевірити ці дані незалежно неможливо, оскільки регіон закритий для ЗМІ.

Раніше цього місяця внаслідок зіткнень на афганській території загинули десятки людей, ще сотні були поранені. Пакистан заперечує удари по цивільних і заявляє, що його ціллю були лише бойовики.

Як зазначає видання, заява Трампа може додати впевненості пакистанському керівництву, яке прагне налагодити тісніші відносини з Вашингтоном. Раніше Ісламабад уже хвалив американського президента за його роль у врегулюванні кризи з Індією.

Зазначимо, що минулого тижня Пакистан і Афганістан підписали угоду про припинення вогню.
АфганістанПакистанДональд Трамп

