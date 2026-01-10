Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Прем'єрка Данії шокована заявами Трампа щодо Гренландії

10 січня 2026, 19:31
Прем'єрка Данії шокована заявами Трампа щодо Гренландії
Коментарі Міллера та твердження Трампа, що "нам абсолютно потрібна Гренландія", змусили європейських лідерів непублічно обговорювати можливі відповіді.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен була шокована нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа та його радника Стівена Міллера про Гренландію.

Про це повідомляє The New York Times.

Міллер не лише не виключив можливість застосування США військової сили для контролю над островом, а й поставив під сумнів його статус, ігноруючи історичні зв’язки Гренландії з Данією та висміюючи ідею, що Європа може протистояти американським військам. У ефірі CNN Міллер заявив: "Справжнє питання полягає в тому, яким правом Данія затверджує свій контроль над Гренландією? Очевидно, що Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів".

Як зазначає видання, хоча Фредеріксен раніше серйозно сприймала погрози Трампа, різкі коментарі Міллера підірвали її річні зусилля щодо ігнорування президента США. За словами дипломатів і військових посадовців, це викликало шок і майже паніку серед європейських колег прем’єрки.

Коментарі Міллера та твердження Трампа, що "нам абсолютно потрібна Гренландія", змусили європейських лідерів непублічно обговорювати можливі відповіді. Серед варіантів — нарощування сил НАТО для протидії впливу Китаю та росії, а також пропозиції США доступу до великих родовищ корисних копалин Гренландії. Водночас у дипломатів сформувався консенсус уникати прямої конфронтації з Трампом через переговори.

За даними видання, поновлення зазіхань Трампа на Гренландію викликало потрясіння, обурення та нервозність серед європейських посадовців. Це призвело до розбіжностей у реакції: у вівторок шість країн ЄС виступили на підтримку Данії, тоді як інші держави закликали до обережності.

Європейські дипломати зазначили, що прямий виклик Трампу може спровокувати його гнів, але надто м’яка позиція також є ризикованою. За даними джерел, держсекретар Марко Рубіо планує найближчим часом зустрітися з представниками Данії. Загалом у Європі спостерігається тенденція пом’якшення жорстких заяв у надії, що члени Конгресу США переконають Трампа відступити.

