ПОЛІТИКА

Президент США пропонує придбати Гренландію через загрозу з боку рф і Китаю

10 січня 2026, 13:23
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Угод про військову присутність США на острові недостатньо для гарантування оборони Гренландії, вважає Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 9 січня, що Штати повинні отримати контроль над Гренландією, щоб запобігти окупації острова росією або Китаєм у майбутньому.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми зробимо щось щодо Гренландії, подобається їм це чи ні. Бо якщо ми цього не зробимо, росія або Китай захоплять Гренландію, а ми не хочемо мати таких сусідів як рф чи КНР", — сказав він.

Трамп заявив, що США повинні придбати Гренландію, попри те, що вже мають військову присутність на острові відповідно до угоди 1951 року, оскільки таких угод недостатньо для гарантування оборони Гренландії. Острів з населенням 57 тисяч осіб є автономною територією Королівства Данія. 

Трамп і його радники обговорюють різні плани щодо переведення Гренландії під контроль США, включаючи можливе використання американських військових сил та одноразові виплати гренландцям, щоб переконати їх відокремитися від Данії та  можливо, приєднатися до Штатів.

Лідери в Копенгагені та по всій Європі останніми днями з тривогою відреагували на коментарі Трампа та інших представників Білого дому, які заявляли про претензії США на Гренландію. Штати та Данія є союзниками по НАТО, пов'язаними угодою про взаємну оборону.

СШАКитайДональд ТрампГренландіяросія окупанти

