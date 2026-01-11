Reuters: Рубіо обговорив із Нетаньягу потенційне втручання США в Ірані

Про це вони говорили під час телефонної розмови.

Державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорював можливість втручання Сполучених Штатів у події в Ірані, де тривають масштабні антиурядові протести.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на обізнані джерела в Ізраїлі.

За даними співрозмовників агентства, Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності на тлі потенційних кроків Вашингтона щодо Ірану. Джерела, які брали участь у консультаціях із питань безпеки в Ізраїлі протягом вихідних, не уточнили, які саме практичні заходи передбачає цей режим.

Один з ізраїльських посадовців, присутній під час телефонної розмови Рубіо та Нетаньягу в суботу, підтвердив, що сторони обговорювали можливість американського втручання в ситуацію в Ірані. Водночас американський посадовець підтвердив сам факт розмови, але відмовився розкривати її зміст.

Попри загострення риторики, Ізраїль наразі не демонструє намірів безпосередньо втручатися у внутрішні події в Ірані. Водночас напруженість між двома країнами зберігається на тлі занепокоєння Ізраїлю щодо іранської ядерної та балістичної ракетної програм.

Нагадаємо, у червні Ізраїль та Іран провели 12-денну війну, під час якої США приєдналися до Ізраїлю, завдавши авіаударів по іранських цілях.

Раніше Нетаньягу заявив, що будь-який напад Ірану на Ізраїль матиме для Тегерана "жахливі наслідки".

Водночас, натякаючи на внутрішню ситуацію в країні, він додав:

"Що ж до решти, я думаю, нам варто подивитися, що відбувається всередині Ірану".

Останніми днями президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував втручанням і застеріг іранське керівництво від застосування сили проти демонстрантів. У суботу він заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу.

Крім того, Трамп заявив про готовність США підтримати протестувальників в Ірані.