США можуть масштабно пом’якшити санкції проти Венесуели

11 січня 2026, 13:44
Фото: DW
Тоді Америка зможе відновити нафтові поставки і забезпечити міжнародну фінансову підтримку економіки Венесуели.

Адміністрація США розглядає можливість значного пом’якшення санкційного режиму щодо Венесуели, пов’язуючи це з відновленням нафтових поставок та запуском міжнародних фінансових механізмів підтримки економіки країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що додаткові обмеження проти Венесуели можуть бути скасовані вже наступного тижня. За його словами, такі заходи мають на меті полегшити продаж нафти та повернення доходів від експорту в країну. Міністерство фінансів аналізує зміни, які дозволять репатріювати виручку, раніше накопичену переважно на танкерах.

"Ми скасовуємо санкції на нафту, яка буде продаватися", - підкреслив Бессент.

Особлива увага приділяється замороженим коштам Венесуели у рамках спеціальних прав запозичення МВФ. Майже 5 млрд доларів, до яких Каракас поки що не має доступу, можуть бути використані для відновлення економіки. США, що володіють ключовим пакетом голосів у МВФ і Світовому банку, готові сприяти конвертації цих коштів у валюту.

За словами Бессента, МВФ і Світовий банк вже ініціювали контакти з Венесуелою, хоча МВФ не співпрацював із країною понад 20 років, а остання економічна оцінка проводилася у 2004 році. Світовий банк видав останній кредит у 2007 році.

Міністр фінансів США також очікує, що невеликі приватні компанії швидко повернуться в нафтовий сектор Венесуели, незважаючи на обережність великих гравців. Він підкреслив, що компанія Chevron продовжить роботу в країні, а Експортно-імпортний банк США може забезпечувати фінансування нових проєктів.

Нагадаємо, що лише днями Білий дім ввів додаткові санкції проти Венесуели і оголосив $25 млн за арешт Мадуро.

 

