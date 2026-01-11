"Я б взяв путіна під варту" – міністр оборони Британії у Києві

Він висловив готовність притягнути російського лідера до відповідальності за воєнні злочини.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російський лідер Володимир путін заслуговує на затримання та передачу міжнародному правосуддю за воєнні злочини, скоєні під час війни проти України.

Про це пише британський журнал The Telegraph.

Заява пролунала на тлі пошкодженої багатоповерхівки, в яку влучив російський дрон. За кілька годин до цього росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по столиці України за весь час повномасштабної війни.

Відповідаючи на запитання журналіста, кого зі світових лідерів він би «викрав», якби мав таку можливість, Гілі відповів без вагань:

"Я б узяв путіна під варту і притягнув би його до відповідальності за ці воєнні злочини і за те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України, і за викрадення українських дітей, з якими я зустрічався в Ірпіні".

Міністр наголосив, що йдеться не про емоційну заяву, а про принципову позицію щодо необхідності покарання винних у воєнних злочинах.

Журналіст Кріс Йорк визнав, що був здивований такою прямотою відповіді:

"Чесно кажучи, я думав, що ви ухилитеся від цього запитання", - зазначив він.

Джон Гілі перебував у Києві з офіційним візитом у п’ятницю, під час якого обговорювалися питання подальшої військової підтримки України з боку Великої Британії.

Також цими днями Україна та Британія оновили оборонну угоду.