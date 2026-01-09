100 років стратегічного партнерства: Україна та Британія оновили оборонну угоду

Вона визначає пріоритети співпраці та посилення безпеки України.

Сьогодні, 9 сіячня, у Києві з робочим візитом перебуває міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Під час візиту Україна та Британія підписали "дорожню карту" до раніше укладеної угоди про 100-річне партнерство в оборонній сфері.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у соцмережах.

Документ закріплює ключові напрямки оборонної співпраці на 2026 рік і відкриває можливості для реалізації масштабних проєктів у рамках сторічного партнерства між країнами.

"Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією", - зазначив Шмигаль.

Під час зустрічі з Джоном Гілі Шмигаль разом із представниками розвідки та Генштабу обговорив наслідки нічного масованого російського комбінованого удару.

Він підкреслив, що посилення ППО та забезпечення боєприпасами цих систем залишається ключовим пріоритетом, і додав, що Велика Британія вже зробила значний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, угоду про сторічне оборонне партнерство Україна та Велика Британія підписали у січні 2025 року.