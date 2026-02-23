Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Експосла Великої Британії у Вашингтоні заарештували через скандал із Епштейном

23 лютого 2026, 19:59
Сам Мендельсон раніше неодноразово заперечував будь-які правопорушення зі свого боку.

Колишній високопосадовець та британський дипломат Пітер Мендельсон був заарештований у понеділок, 23 лютого, за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє Sky News.

За даними поліції, Мендельсона затримали у його помешканні в районі Кемден. "Поліцейські заарештували 72-річного чоловіка за підозрою в зловживанні службовим становищем", – йдеться у заяві. Наразі він перебуває у поліцейській дільниці для надання свідчень.

Мендельсон почав політичну кар’єру у Лейбористській партії у 1980-х роках і протягом десятиліть був її провідною фігурою. Він відіграв ключову роль у русі "Нова Лейбористська партія" та у перемозі Тоні Блера на виборах 1997 року.

У грудні 2024 року прем’єр-міністр Кір Стармер призначив Мендельсона послом Великої Британії у Вашингтоні. До цього призначення стало відомо, що він підтримував дружні стосунки з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

У вересні 2025 року Мендельсона звільнили з посади після того, як на Даунінг-стріт заявили про появу нової інформації щодо глибини цих стосунків. Нещодавно він також пішов у відставку з Палати лордів.

Нагадаємо, у Великій Британії зранку 19 лютого заарештували брата короля Чарльза III — колишнього принца Ендрю. Зараз він під вартою. У поліції кажуть, що розглядають скаргу щодо ймовірного передавання колишнім принцом конфіденційних матеріалів покійному сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну.

Британський уряд розгляне нове законодавство, щоб виключити Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з лінії спадкоємства королівської влади.

Більше публікацій

