Передача Нобелівської премії миру суперечить правилам — заява комітету

Президент США неодноразово заявляв про своє прагнення здобути цю нагороду і під час обох президентських термінів намагався заручитися підтримкою Норвезького Нобелівського комітету.

Нобелівський комітет заявив, що Нобелівську премію миру не можна передавати іншій особі. Так там відреагували на заяву лауреатки 2025 року, лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо, яка висловила бажання передати свою нагороду президенту США Дональду Трампу.

Про намір передати премію Мачадо заявила ще 6 січня. За її словами, таким чином вона хотіла відзначити дії Сполучених Штатів, пов’язані із затриманням президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Цей крок опозиціонерка назвала "величезним кроком для людства, свободи та гідності".

Дональд Трамп у відповідь заявив, що готовий прийняти Нобелівську премію від Мачадо, а також повідомив, що очікує її візиту вже наступного тижня.

Втім, у Нобелівському комітеті наголосили, що такий сценарій є неможливим. Там підкреслили, що після оголошення рішення про присудження Нобелівської премії воно не підлягає зміні.

"Після оголошення Нобелівської премії її не можна відкликати, розділити чи передати іншим особам. Рішення є остаточним і залишається чинним назавжди", — пояснили в комітеті.

Нагадаємо, 10 жовтня 2025 року стало відомо, що Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Нагороду їй присудили за "невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели" та "боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії".

Водночас Нобелівську премію миру того року очікував отримати й Дональд Трамп. Президент США неодноразово заявляв про своє прагнення здобути цю нагороду і під час обох президентських термінів намагався заручитися підтримкою Норвезького Нобелівського комітету. Однак щонайменше троє з п’яти членів комітету відкрито критикували Трампа — зокрема за численні словесні нападки на медіа, підрив демократичних інститутів та дії, які, за їхніми словами, становили загрозу для мільйонів людей.

Попри це, висування Дональда Трампа на Нобелівську премію миру підтримували Пакистан, Камбоджа, Габон, Ізраїль та Руанда.