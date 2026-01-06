Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Лідерка опозиції Венесуели хоче передати Нобелівську премію миру Трампу

06 січня 2026, 13:43
Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що хоче передати свою Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу, подякувавши йому за дії щодо Венесуели.

Про це вона сказала в інтерв’ю Fox News.

Мачадо назвала кроки Трампа "величезним кроком для людства, свободи та гідності".

"Я б дуже хотіла особисто сказати йому, що ця нагорода, яка належить всьому венесуельському народу, що я, безумовно, хотіла би вручити її йому, поділитися нею з ним. Те, що він зробив, є величезним кроком на шляху до демократичної країни", — сказала вона.

Мачадо також повідомила, що востаннє спілкувалася з Дональдом Трампом 10 жовтня 2025 року — в день оголошення про присудження Нобелівської премії миру, після чого контактів більше не було.

Опозиціонерка, яку вважають головною суперницею Ніколаса Мадуро, минулого місяця виїхала з Венесуели до Норвегії для отримання премії та відтоді не поверталася. Водночас вона заявила, що планує повернутися до країни "якнайшвидше".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, частково через її рішення прийняти Нобелівську премію миру. 

