Трамп відмовився підтримати венесуельську опозиціонерку через Нобелівську премію миру

05 січня 2026, 13:11
Фото: Reuters
Він послався на її рішення прийняти Нобелівську премію миру та відсутність підтримки всередині країни.

Президент США Дональд Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, частково через її рішення прийняти Нобелівську премію миру. 

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Трамп поставив під сумнів шанси Мачадо на прихід до влади у Венесуелі. 

"Їй буде дуже важко стати лідером. Вона не має підтримки чи поваги в країні", - заявив президент США під час суботнього спілкування з журналістами.

За словами одного зі співробітників опозиції, що минулого місяця таємно виїхав з Венесуели до Норвегії для участі у церемонії вручення Нобелівської премії, коментарі Трампа стали сюрпризом і були важкими для багатьох членів опозиції. 

"В кожному перехідному періоді доводиться ковтати гіркі пігулки", - додав співрозмовник.

Двоє осіб, близьких до Білого дому, зазначили, що Трамп не зацікавлений у підтримці Мачадо саме через її прийняття Нобелівської премії миру - нагороди, яку президент США нібито сам прагнув отримати.

Хоча Мачадо присвятила премію Трампу, один із співрозмовників описав це рішення як "найтяжчий гріх". 

"Якби вона відмовилася і сказала: „Я не можу її прийняти, бо вона належить Дональду Трампу“, сьогодні вона була б президентом Венесуели", - зазначив той.

Зазначимо, що на початку грудня Нобелівську премію миру від імені матері отримала донька Марії Мачадо

 
Дональд ТрампВенесуелаМарія Мачадо

