Британія обговорює розгортання військ у Гренландії через загрозу з боку Трампа

Це може посилити безпеку Арктики та відвернути плани президента США щодо анексії острова.

Британський уряд веде переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії для посилення безпеки Арктики.

Про це повідомляє британська газета Telegraph.

За даними джерел видання, військове керівництво вже розробляє плани можливої місії НАТО на острові, який президент США Дональд Трамп раніше погрожував анексувати з міркувань безпеки. Британські посадовці зустрілися з колегами з Німеччини, Франції та інших країн для підготовки потенційної операції.

На початковому етапі розглядається розгортання британських солдатів, військових кораблів і літаків для стримування росії та Китаю в регіоні. Європейські країни сподіваються, що значне посилення присутності НАТО в Арктиці відверне Трампа від крайніх заходів і дозволить йому «заявити перемогу» перед американською публікою, аргументуючи, що європейці беруть на себе більшу частину витрат на безпеку.

"Ми поділяємо думку президента Трампа - зростаючу агресію росії у Північному Льодовитому океані необхідно стримати, а євроатлантичну безпеку посилити", - зазначив співрозмовник видання.

Джерела повідомили, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "надзвичайно серйозно" поставився до загроз із боку рф та Китаю в Арктиці та погодився на необхідність активних заходів.

У НАТО розглядають кілька варіантів забезпечення безпеки в Арктиці: повномасштабне розгортання військ, обмежені навчання, обмін розвідданими, розвиток потенціалу та перерозподіл витрат на оборону. Будь-яка операція, ймовірно, буде проводитися під прапором Альянсу та не зачіпатиме існуючі місії в Балтії та Польщі.

Британські посадовці наголосили, що збройні сили вже готуються до активнішої ролі у забезпеченні безпеки Арктики та реагуватимуть на можливі загрози.

