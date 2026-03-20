Данія готувала підрив смуг в аеропортах на випадок вторгнення США в Гренландію

У Копенгагені розробили план дій щодо можливої трампівської агресії проти своєї території в Арктиці.

Данські медіа отримали доступ до документації, яка містить перелік військових заходів на випадок, якби у січні Сполучені Штати наважилися на захоплення Гренландії.

Солдати армії Данії, перекинуті на острів, мали вказівки щодо підриву злітно-посадкових смуг ключових аеропортів. Також до Гренландії були доставлені запаси крові, які мали бути використані для лікування поранених.

Розробку плану протидії потенційній американській агресії підтверджують численні джерела у данському уряді. Втім конкретні його положення були відомі лише вузькому колу вищого політичного та військового керівництва країни.

Напруга на острові особливо зросла після проведення Вашингтоном операції у Венесуелі. У документах зустрічається формулювання, що після відсторонення від влади диктатора Ніколаса Мадуро "американці відчули, ніби вони можуть ходити по воді".