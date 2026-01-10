Трамп заявив про готовність США продавати венесуельську нафту росії та Китаю

Згідно з планом США, частина венесуельських нафтових запасів, які нині перебувають під контролем тимчасової адміністрації в Каракасі, буде передана Сполученим Штатам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові продавати венесуельську нафту росії, Китаю та іншим державам у будь-яких обсягах.

Про це він сказав під час трансляції з Білого дому.

За словами Трампа, США "негайно відкриються для бізнесу", якщо москва або Пекін виявлять зацікавленість у закупівлях. Президент також зазначив, що загальний обсяг інвестицій у Венесуелу може сягнути щонайменше 100 млрд доларів.

Згідно з планом США, частина венесуельських нафтових запасів, які нині перебувають під контролем тимчасової адміністрації в Каракасі, буде передана Сполученим Штатам. Йдеться про 30–50 млн барелів високоякісної нафти. Ці ресурси мають стати першим етапом триетапної програми з видобутку та продажу венесуельської нафти, а отримані кошти планують спрямовувати на користь населення Венесуели через рахунки, що контролюються урядом США.

Міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив, що продажі нафти будуть безстроковими. За даними Reuters, Індія також готова купувати венесуельську нафту за умови отримання дозволу від Вашингтона. Серед потенційних покупців — компанія Reliance, яка володіє найбільшим у світі нафтопереробним заводом і здатна переробляти до 1,4 млн барелів важкої нафти на добу.

Венесуельська нафта сорту Merey належить до важких сортів, однак низка НПЗ, зокрема в Індії, можуть ефективно її переробляти. У США вважають, що такі поставки сприятимуть стабільності світового нафтового ринку та розвитку економічної співпраці з країнами, які потребують енергоресурсів.

Заяви про продаж нафти пролунали на тлі подій у Венесуелі після операції США на початку січня. У ніч на 3 січня в Каракасі пролунали вибухи, після чого президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан. Згодом Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли до США, де їм висунули обвинувачення у наркотероризмі та змові проти Сполучених Штатів.

Венесуельська влада заявляє про значні людські втрати внаслідок американської операції та звинувачує США у військовій агресії, тоді як у Нью-Йорку триває судовий процес над колишнім президентом Венесуели та його дружиною.