МВС Венесуели заявило про 100 загиблих після операції США

Каракас раніше не називав кількості загиблих.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив ввечері 7 січня, що внаслідок операції США 3 січня загинуло 100 людей.

Про це пише Reuters.

Каракас раніше не називав кількості загиблих, але армія опублікувала список із 23 імен своїх загиблих. Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро "холоднокровно вбили", а Куба заявила про вбивство 32 членів її військових та розвідувальних служб у Венесуелі. Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес оголосила 6 січня тиждень жалоби за військовослужбовцями, які загинули під час рейду.

Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що Адміністрація президента США розглядає план, який передбачає певний контроль США над державною нафтовою компанією Венесуели Petróleos de Venezuela SA. Він включає придбання та продаж більшої частини нафтовидобутку компанії.

Президент США Дональд Трамп заявив помічникам, що, на його думку, ці зусилля можуть допомогти знизити ціни на нафту до рівня в $50 за барель. Зараз сира нафта коштує близько $56 за барель.

Викликом для цього плану є занедбаний стан нафтової промисловості Венесуели. Вона роками мала недостатнє інвестування. Збільшення видобутку потребуватиме десятків мільярдів доларів інвестицій від американських компаній, які можуть побоюватися інвестувати на тлі низьких цін на нафту. Єдиною великою нафтовою компанією, яка працює в країні, є Chevron, а потенційним новим компаніям бракує звʼязків, персоналу та логістичних можливостей, щоб одразу розпочати роботу.

Financial Times пише, що американські нафтові компанії хочуть отримати від уряду серйозні юридичні та фінансові гарантії, перш ніж здійснять значні інвестиції у Венесуелу. 7 січня в Маямі американські чиновники провели важливі переговори з провідними керівниками енергетичних компаній. Очікується, що 9 січня в Білому домі президент Трамп зустрінеться з керівниками найбільших нафтових груп США, включаючи Chevron, ExxonMobil та ConocoPhillips.