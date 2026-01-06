Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Венесуелі повідомили про стрілянину та роботу ППО біля палацу президента

06 січня 2026, 08:23
У Венесуелі повідомили про стрілянину та роботу ППО біля палацу президента
Фото:EPA-EFE/ERNESTO GUZMÁN JR.
Це сталося лише через кілька годин після того, як Делсі Родрігес, віце-президент при диктатору Венесуели Ніколасі Мадуро, присягнула як тимчасовий президент країни.

У Венесуелі, в столиці Каракас, біля президентського палацу Мірафлорес було чути стрілянину. Поки існують багато версій та припущень, але вірогідно нічого невідомо.

Про це повідомляє  CNN та BNO News.

На відео, геолокованих CNN, видно на нічному небі вогні дронів та зенітний вогонь. Незрозуміло, з чим пов'язана ця ситуація.

Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що поблизу президентського палацу могли бути дрони, після чого сили безпеки відкрили вогонь.Є версія, що інцидент міг бути пов'язаний з плутаниною щодо внутрішніх або дружніх дронів.

На відео нібито свідків у соціальних мережах видно вогонь зі стрілецької зброї або зенітних систем, спрямований у небо.

Додаткові відеозаписи, що поширюються в Мережі, ймовірно, показують безперервну стрілянину поблизу палацу Мірафлорес, а поблизу видно озброєних осіб.

Це сталося лише через кілька годин після того, як Делсі Родрігес, віце-президент при диктатору Венесуели Ніколасі Мадуро, присягнула як тимчасовий президент країни на тлі напруженої ситуації.

У соцмережах та ЗМІ наразі різна інформація стосовно інциденту. Одні пишуть про роботу ППО, інші про держпереворот, ще низка медіа стверджують, що наразі вже все під контролем.

Арешт Мадуро стався на тлі масштабної військової операції США проти Венесуели. У ніч на 3 січня американські сили завдали ударів по низці військових і стратегічних об’єктів у Каракасі та інших регіонах країни. За даними The New York Times, внаслідок атак загинули щонайменше 40 людей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Мадуро та його дружину було затримано та доправлено до США, а Вашингтон готовий тимчасово керувати Венесуелою для забезпечення «безпечного переходу влади». У Венесуелі після цього запровадили надзвичайний стан, а Верховний суд країни призначив віцепрезидентку Делсі Родрігес тимчасовою очільницею держави.

СШАВенесуелаНіколас Мадуро

