Ірландія посилює контроль над морським простором на тлі активності рф

11 січня 2026, 10:57
Ірландія посилює контроль над морським простором на тлі активності рф
Фото: travelchannel.com
Уряд країни переглядає підходи до оборони та модернізує патрульну авіацію.

Ірландія на тлі повномасштабної війни росії проти України посилює власну оборону, зосереджуючись на захисті морського й повітряного простору, а також критичної інфраструктури. 

Про це повідомляє видання Infodefensa..

Ще у 2022 році Дублін затвердив програму зміцнення збройних сил, у межах якої оновив авіаційний парк, закупивши два патрульні та один транспортний літак C-295 замість застарілих Casa CN-235. Усі три борти вже передані на озброєння.

На тлі зростання загроз з боку рф Ірландія розглядає модернізацію двох літаків у повноцінну патрульну конфігурацію. Причиною стали регулярні дії російських суден у виключній економічній зоні країни, зокрема судна "Янтар", яке формально має океанографічний статус, але, за даними спостережень, може використовуватися для розвідки та картографування підводної інфраструктури.

Аналітики зазначають, що "Янтар" здатний застосовувати підводні апарати, які потенційно можуть пошкодити кабелі зв’язку. Саме загроза підводній інфраструктурі викликає найбільше занепокоєння ірландських військових. 

У відповідь Дублін планує оснастити патрульні літаки C295W Persuader системами запуску гідроакустичних буїв, які вперше використовуватимуться Ірландією для моніторингу морських районів.

 
Росіяірландіяморе

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється