Пакистан повідомив про нові зіткнення з афганськими військами на кордоні

15 жовтня 2025, 13:13
Фото: DW
Ісламабад заявив, що пакистанські військові відповіли на обстріл з боку афганських сил та місцевих бойовиків у вівторок ввечері.
Пакистан повідомляє про нові зіткнення з афганськими військами на кордоні.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Ісламабад заявив, що пакистанські військові відповіли на обстріл з боку афганських сил та місцевих бойовиків у вівторок ввечері. Таким чином відновилися смертельні сутички, які розпочалися минулими вихідними після взаємних звинувачень у порушенні кордону.
 
Як інформує державний телеканал Pakistan Television (PTV), Пакистан “відкрив повноцінний вогонь” у відповідь на “неспровокований” обстріл у північно-західному регіоні Куррам, вбивши багатьох талібів та пошкодивши їхні передові пости та танк. Зазначається, що під час удару ліквідували важливого лідера пакистанського крила “Талібану” ‒ місцевого відгалуження афганського руху.
 
Зі свого боку речник талібського режиму Забіхулла Муджахід заявив, що афганські війська “вбили багатьох пакистанських загарбників”, захопивши їхню зброю, танки та пости. Він стверджує, що афганські війська відкрили вогонь після того, як Пакистан атакував район Спін-Болдак у провінції Кандагар із застосуванням легкої та важкої зброї. У цій атаці пакистанці нібито вбили 12 цивільних жителів та поранили понад 100. 
 

 

Афганістан Пакистан

