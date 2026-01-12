Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Німеччина прагне посилити співпрацю з Індією, щоб зменшити її залежність від росії

12 січня 2026, 15:47
Німеччина прагне посилити співпрацю з Індією, щоб зменшити її залежність від росії
джерело DR
Ймовірне підписання торгової угоди до кінця місяця.

Німеччина хоче тісніше співпрацювати з Індією у галузі безпеки, щоб зменшити залежність Нью-Делі від Москви.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив на зустрічі прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, пишеReuters.

З цією метою країни підписали меморандум про взаєморозуміння. Також підписано угоди щодо критично важливих корисних копалин, сектору охорони здоров'я та центру інновацій у сфері штучного інтелекту. 

Індія досі тісно співпрацює з росією у галузі безпеки, більшість військової техніки країни — російського виробництва. Нью-Делі також є одним з найбільших покупців нафти з рф. Німеччина тисне на уряд Індії з вимогами, щоб закупівлі нафти скоротились, а індійські компанії не обходили санкції проти росії. Але Нью-Делі поки такі вимоги відкидає.

Під час зустрічі Мерц також озвучив можливість підписання угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Індією вже наприкінці цього місяця. Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що угода майже на завершальній стадії.

