Українські перехоплювачі можуть стати частиною норвезької NASAMS

Осло розвиватиме партнерство з українськими виробниками зброї для інтеграції їхніх рішень у систему NASAMS.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про плани країни розширити співпрацю з українськими виробниками озброєнь, зокрема щодо інтеграції українських перехоплювачів у систему протиповітряної оборони NASAMS.

Про це він повідомив під час пресконференції в Міністерстві закордонних справ у Києві.

За словами Ейде, Норвегія інтенсивно працює над тим, щоб збільшити постачання ракет для України, а також паралельно розвиває партнерство з українськими оборонними підприємствами. Метою такої співпраці є використання українських перехоплювачів або ефекторів у складі NASAMS.

"Ми хочемо мати дешевшу зброю у більших обсягах, адже проблема нинішніх ракет у тому, що вони дорогі і їх небагато", – пояснив міністр.

Ейде також нагадав, що цього ж дня Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на $400 млн, який буде спрямований на підтримку енергетичного сектору та стабільне функціонування держави.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що партнерство з Норвегією призведе до спільного виробництва зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Україні.

