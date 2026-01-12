Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські перехоплювачі можуть стати частиною норвезької NASAMS

12 січня 2026, 13:42
Українські перехоплювачі можуть стати частиною норвезької NASAMS
Фото: Укрінформ
Осло розвиватиме партнерство з українськими виробниками зброї для інтеграції їхніх рішень у систему NASAMS.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про плани країни розширити співпрацю з українськими виробниками озброєнь, зокрема щодо інтеграції українських перехоплювачів у систему протиповітряної оборони NASAMS.

Про це він повідомив під час пресконференції в Міністерстві закордонних справ у Києві. 

За словами Ейде, Норвегія інтенсивно працює над тим, щоб збільшити постачання ракет для України, а також паралельно розвиває партнерство з українськими оборонними підприємствами. Метою такої співпраці є використання українських перехоплювачів або ефекторів у складі NASAMS.

"Ми хочемо мати дешевшу зброю у більших обсягах, адже проблема нинішніх ракет у тому, що вони дорогі і їх небагато", – пояснив міністр.

Ейде також нагадав, що цього ж дня Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на $400 млн, який буде спрямований на підтримку енергетичного сектору та стабільне функціонування держави.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що партнерство з Норвегією призведе до спільного виробництва зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Україні.

Крім того, сьогодні міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на підтримку енергетичного сектору та забезпечення стабільного функціонування української держави.

 

НорвегіяУкраїнаNASAMS

Останні матеріали

Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється