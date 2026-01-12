Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Норвегія оголосила новий пакет допомоги Україні на $400 млн

12 січня 2026, 12:31
Норвегія оголосила новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Фото: Главком
Кошти підуть на енергетику і бюджетну підтримку.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на підтримку енергетичного сектору та забезпечення стабільного функціонування української держави.

Про це він заявив під час пресконференції в Міністерстві закордонних справ у Києві. 

За словами Ейде, $200 млн із загальної суми буде спрямовано на нагальні потреби енергетичного сектору, зокрема закупівлю газу та відновлення постачання тепла й електроенергії.

Ще $200 млн передбачені для бюджетної підтримки України – як тимчасовий фінансовий міст до моменту надходження вже обіцяних коштів від Європейського Союзу.

"Це сильний символ солідарності та спільної справи, і ми хотіли зробити це негайно. Я родом із холодної країни –сьогодні в Осло така сама погода, як і в Києві. Тому ми добре розуміємо, наскільки важливе опалення для України", – наголосив норвезький міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Норвегії за підтримку та зазначив, що новий пакет допомоги є вкрай своєчасним.

"Він допоможе посилити стійкість нашої держави та суспільства. Це продовження сталої й послідовної енергетичної підтримки з боку Осло", – підкреслив глава українського МЗС.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 січня, глава МЗС Норвегії прибув до Києва.

 

Норвегіяпідтримка України

Останні матеріали

Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється