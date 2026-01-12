Норвегія оголосила новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Кошти підуть на енергетику і бюджетну підтримку.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на підтримку енергетичного сектору та забезпечення стабільного функціонування української держави.

Про це він заявив під час пресконференції в Міністерстві закордонних справ у Києві.

За словами Ейде, $200 млн із загальної суми буде спрямовано на нагальні потреби енергетичного сектору, зокрема закупівлю газу та відновлення постачання тепла й електроенергії.

Ще $200 млн передбачені для бюджетної підтримки України – як тимчасовий фінансовий міст до моменту надходження вже обіцяних коштів від Європейського Союзу.

"Це сильний символ солідарності та спільної справи, і ми хотіли зробити це негайно. Я родом із холодної країни –сьогодні в Осло така сама погода, як і в Києві. Тому ми добре розуміємо, наскільки важливе опалення для України", – наголосив норвезький міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Норвегії за підтримку та зазначив, що новий пакет допомоги є вкрай своєчасним.

"Він допоможе посилити стійкість нашої держави та суспільства. Це продовження сталої й послідовної енергетичної підтримки з боку Осло", – підкреслив глава українського МЗС.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 січня, глава МЗС Норвегії прибув до Києва.