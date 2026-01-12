Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

Він зустрінеться з українським керівництвом для обговорення двосторонньої співпраці.

У понеділок, 12 січня, до столиці України прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Про це повідомив глава української дипломатії Андрій Сибіга у соцмережі X (Twitter).

"Радий вітати Еспена Барта Ейде у Києві цього холодного зимового дня", – написав Сибіга.

Це вже не перший його візит: у жовтні 2024 року він зустрічався з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою для обговорення військової співпраці та огляду зруйнованих об'єктів, у березні 2025-го відвідував столицю разом із міністеркою праці Тоньє Бренною, демонструючи підтримку та партнерство, а останній раз перебував у Києві у серпні минулого року.

Поточний приїзд підкреслює прагнення Норвегії продовжувати тісну політичну та гуманітарну підтримку України.