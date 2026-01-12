Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
російського капітана судять у Британії через морську аварію з жертвами

12 січня 2026, 13:19
російського капітана судять у Британії через морську аварію з жертвами
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Судно зіткнулося з танкером у Північному морі ще 10 березня 2025 року.

Капітан вантажного судна рф, яке зіткнулося з танкером у Північному морі біля узбережжя Британії, спричинивши масштабну пожежу, постане перед судом за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. 

Про це повідомляє новинна агенція AFP.

59-річному Владіміру Мотіну зі Санкт-Петербурга висунули одне звинувачення у ненавмисному вбивстві. Капітан не визнав себе винним.

Аварія сталася 10 березня 2025 року: вантажне судно Solong під португальським прапором, яким командував Мотін, зіткнулося з танкером під прапором США, який стояв на якорі за 21 км від порту Галл на північному сході Англії.

Танкер був зафрахтований американськими військовими.

Внаслідок зіткнення один із членів екіпажу Solong зник безвісти і вважається загиблим. Обидва судна загорілися, що призвело до масштабної рятувальної операції та занепокоєння щодо шкоди для навколишнього середовища.

Видиме полум'я вдалося загасити лише через майже два дні. Після цього обидва судна були переміщені до різних портів для проведення рятувальних робіт та оцінки пошкоджень.

Зазначимо, що у березні 2025 року біля берегів Британії зіткнулися танкер і вантажний корабель.

 

