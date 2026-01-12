"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер

Том Купер усі вихідні присвятив Ірану. Він розбирався, чи справді іранці активно протестують проти режиму аятол, чи ці протести певною мірою спровоковані іноземними акторами. На думку Купера, протестам в Ірані бракує лідерства та залучення набагато більшої кількості громадян. Поки що не всі готові підтримати ентузіастів-протестувальників, особливо коли режим цілеспрямовано вбиває людей на вулицях. Втім, до висновків Тома Купера варто ставитися з певним скепсисом, адже він почасти спирається на обмежені джерела і схильний довіряти не надто надійним інформаційним каналам. Принаймні на українському фронті про це свідчить його різка критика цілком успішних операцій ГУР.

Картина виглядає "подвійною": з Ірану надходить одне враження, тоді як за межами країни громадськості подають значно іншу картину.

Я почну з того, що мені вдалося почути зсередини Ірану, і навмисно уникатиму використання найбільш поширених відео. Пояснення буде надано далі. Після дня протестів на підтримку режиму (принаймні в Тегерані) настала ще одна ніч масштабних протестів проти режиму – передусім у Тегерані, але також у Мешхеді, Бандар-е-Аббасі, Ісфахані, Кумі, Іламі та кількох інших містах. Усі магазини зачиняються о 15:00 або 17:00 за місцевим часом ("інакше це було б зрадою", – сказав один із власників магазину), а потім вулиці заповнюються людьми, серед яких є й деякі священнослужителі нижчої ланки, доки режим не відреагував (масовим) насильством, розгоном, розстрілом десятків людей, обшуком лікарень у пошуках поранених кулями тощо.

Справді, ходять чутки, що режим почав масово вбивати і заарештовувати людей. Особливо це стосується невеликих міст і селищ.

Інтернет залишається недоступним; телефонні лінії працюють лише кілька годин на день; ті, хто має таку можливість, спілкуються через термінали Starlink, але таких людей дуже мало. Основним джерелом інформації є супутникове телебачення (хоча це фактично є незаконним, більшість іранців мають супутникові антени), але засоби зв'язку між різними містами Ірану майже відсутні.

Наразі відомо одне: протестувальникам не вдалося встановити контроль над жодним міським центром. Це неможливо, оскільки їм бракує як зброї, так і боєприпасів. Навпаки, з того, що я чую, багато лідерів протесту втомлюються після численних безсонних ночей і масових жертв, спричинених насильством режиму. З іншого боку, деякі залишаються великими ентузіастами…

Режим зберігає контроль над ситуацією, продовжує платити, але, перш за все, контролювати своїх бандитів, і залучає їх все більше і більше. Підконтрольні режиму ЗМІ продовжують применшувати масштаби протестів (а іноді і зовсім їх заперечують): як і їхні прихильники на "Заході", вони часто показують відео з абсолютно порожніми вулицями...

Три дні тому в Табрізі, на північному заході Ірану, відбулися протести (для мене поширені, тривалі протести у цій частині Ірану означають: "ситуація стає більш ніж серйозною"), але в цілому ця частина Ірану залишається спокійною (насправді я знайшов більше закликів до людей залишатися лояльними до ІРІ – і, до речі, насамперед від азербайджанців і курдів, ніж закликів до протестів або повідомлень про протести). Також я ще не чув про протести у провінціях Мазандаран і Голестан (південне узбережжя Каспійського моря).

(До речі, зараз немає дефіциту води — у жодному куточку Ірану).

Щодо того, чому я навмисно уникаю використання більшості широко розповсюджених відео (та/або репортажів відомих ЗМІ)… Моя головна проблема полягає в тому, що, хоча я не маю сумнівів, що режим КВІР глибоко зневажається більшістю іранців (принаймні тими, хто користується соцмережами), і я не маю сумнівів, що протести є справжніми, я водночас переконаний, що те, що ми бачимо і чуємо в основних ЗМІ та соцмережах, є результатом добре організованої PR-кампанії. Отже, навіть якщо це справді так, то це сильно "підфарбовано".

Я спробую пояснити це або принаймні "голосно подумати" – у своєму звичному покроковому стилі.

1. Принаймні з часу "12-денної війни" – агресії Ізраїлю проти Ірану в червні минулого року – немає сумнівів, що країна піддається масовій інфільтрації ізраїльських розвідувальних служб. Настільки, що перші удари цієї війни були спрямовані не менше ніж на вбивство вищого політичного і військового керівництва країни – і то з неабиякою легкістю: протягом більшої частини війни як ізраїльські розвідники, так і сотні найнятих ними місцевих жителів та іноземців мали відносно легкий доступ до переміщення по країні та нанесення ударів по вибраних цілях.

2. Хоча "Верховний лідер Ісламської революції", номінальний сильний чоловік в Тегерані, (квазі-)аятолла Хаменеї, вижив, його довелося так ретельно охороняти і ховати, що він фактично втратив значну частину свого іміджу та впливу в суспільстві.

...для вашого кращого розуміння, я повинен зауважити наступне: Хаменеї є будь-ким, але не "безперечним", насамперед у лавах шиїтського духовенства: йому бракує відповідної релігійної кваліфікації (визначеної як шаріатським правом, так і Конституцією ІРІ). Насправді він був обраний "тимчасовим верховним лідером", а потім утримувався при владі (завдяки політичним маніпуляціям середнього рангу духовенства та КВІР) шляхом систематичного обману як духовенства, так і громадськості. Тобто країною не керує релігія, це не "релігійна диктатура": релігія поставлена на службу впливовим опортуністам.

3. Як я вже пояснював у своїх попередніх дописах на цю тему, на мою думку, Хаменеї є "найвпливовішою особою" Ірану лише номінально: насправді країною керує диктатура Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). КВІР контролює не лише себе, тобто "служби безпеки", а й збройні сили. Що ще важливіше, різні "групи інтересів" КВІР (я називаю їх "кліками") контролюють судову систему країни, банківський і страховий сектор, сектор оборони, телекомунікаційний сектор, сектор нерухомості та будівництва, а також транспортний сектор – і, таким чином, контролюють економіку та населення.

4. І Хаменеї, і його "захисники" з КВІР – поставили себе понад законом. Вони не лише "діють від імені Бога", але й "непогрішні". Проте це, своєю чергою, означає, що КВІР потребує Хаменеї, інакше втратить свою офіційну легітимність; тоді як Хаменеї потребує КВІР, щоб захистити себе від будь-якої опозиції, як внутрішньої, так і зовнішньої. Ось чому вони правлять "за консенсусом": КВІР приймає більшість остаточних рішень Хаменеї, оскільки це допомагає йому залишатися при владі, а Хаменеї це допомагає зберегти певну видимість контролю над КВІР.

Це щось на зразок визначення "основної сутності" того, як я розумію функціонування уряду Ісламської Республіки Іран, а також причина, чому я не погоджуюся з тими, хто називає Іран "диктатурою мулл" тощо. Це диктатура КВІР, оскільки члени КВІР або пов'язані з ним особи отримують найбільшу (і набагато більшу) вигоду від такого стану речей.

5. Зараз питання полягає в тому, що є найбільшою загрозою для існування/виживання цього режиму. Принаймні номінально, головним винуватцем, ймовірно, буде вважатися "очевидний" винуватець: населення Ірану. Воно становить близько 90 мільйонів, приблизно 50% з яких молодші за 30 років, глибоко ненавидять режим і (в значній мірі) відверто відмовляються бути релігійними.

Однак завдяки КВІР та утискам, які він здійснює через свої "служби безпеки", починаючи від САВАК/САВАМА/Міністерства інформації, через (контрольовану КВІР) судову систему, до збройних формувань КВІР (зокрема, корпусу Басіджі) – населення Ірану не є достатньо організованим, об’єднаним і, що найменше, достатньо небезпечним для існування режиму. Кожного разу, коли виникають серйозні проблеми, КВІР розгортає своїх бандитів, які стріляють у протестувальників, вбиваючи десятки, а то й сотні людей... і це коло насильства повторюється достатньо довго, поки протестувальники знову не злякаються і не підкоряться.

(... на даний момент неможливо не помітити певну іронію: завдяки Трампу та його поплічникам у США, саме зараз, і це лише один із прикладів, американці можуть відчути на собі той самий терор, смертельну жорстокість, несправедливість та безкарність [з боку ICE], які щодня, десятки разів, відчувають на собі палестинці від сіонізму та іранці від режиму КВІР).

6. Тому справжньою "смертельною загрозою" для режиму КВІР в Ірані є те, про що КВІР не може перестати повторювати: сіонізм. Тобто Ізраїль. А через Ізраїль – США (плюс "значна частина Заходу"). Завдяки їхній інфільтрації та підривній діяльності, а також через ендемічну відсутність навіть найелементарніших знань про такі справи в лавах КВІР, ізраїльським розвідувальним агентствам легко маніпулювати як режимом КВІР, так і народом Ірану. Вони змогли здійснити численні вбивства – не лише минулого року, а й протягом багатьох років, і завжди залишалися безкарними. Настільки, що я без проблем розумію, чому так багато людей щиро стурбовані тим, що поточні протести є "як мінімум змовою, спровокованою Моссадом", а то й "змовою ЦРУ і Моссаду"...

і, щоб було зрозуміло: я не маю жодних сумнівів, що ізраїльтяни причетні до цього. Це не означає, що всі протести "організовані іноземними державами": більшість протестів є справжніми. Але це означає, що будь-який зацікавлений спостерігач повинен залишатися надзвичайно обережним.

Я залишаю за вами право прийняти власне рішення. Для мене головна причина полягає в тому, що основні онлайн-платформи, які пропагують протести в Ірані, виявилися власністю (крайніх) правих екстремістів, які в основному базуються у Великій Британії та США, а деякі – в Ізраїлі: більшість з них народилися в Ірані або принаймні мають іранське походження. Багато з того, що вони виробляють, є досить точним, без сумніву. Проте це настільки перевантажено пропагандою, настільки одержиме якоюсь "лаконічною арійською перевагою" і настільки нетерпиме навіть до невинних і щирих питань, що не можу сказати. Менш досвідчений спостерігач може цього не помітити, але суть повідомлення безпосередньо нагадує "Зробимо Америку знову великою".

Тепер я міг би продовжити, цитуючи різні речі, які я чув/читав, запитуючи ту чи іншу платформу та/або представника про їхню точку зору. Як завжди, я уникатиму згадування будь-яких імен, але суть повідомлень полягала в таких заявах, як "Трамп допоможе звільнити Іран", "... встановить демократію", "Західні ліві контролюють ЗМІ, тому вони не повідомляють про протести в Ірані", "У всьому винна ООН, тому що вона не поспішає рятувати іранський народ від його режиму" (з якого часу ООН мала це робити?) та "Іранці не мають нікого, на кого можна покластися" (крім Трампа)…

Особливо цікаво: коли їм задають питання, які б показали хоча б посередню глибину знань про те, що відбувається в Ірані, вони всі провалюються. Ні, я не хвалюся, але дозвольте навести простий приклад: так сталося, що понад 10 років тому мені повідомили, що "суддя" КВІР Сальватті видав ордер на мій арешт. (Ні, я не маю уявлення, чому і як він дійшов висновку, що я є "агентом МІ6, БНД і ХНА"). Тому одним із моїх "регулярних тестів", коли я сумніваюся в кваліфікації когось для обговорення режиму КВІР, є запитання, чи видано на цю особу ордер на арешт одним із "революційних судів" в Ірані, або чи знає вона, хто такий (наприклад) Сальватті.

Всі вони – всі представники платформ, що пропагують іранські протести в (англомовних) соцмережах – або уникали відповіді на мої запитання, або ніколи раніше не чули цього імені.

Загалом… як вже було сказано вище: я не маю сумнівів, що режим КВІР глибоко зневажається більшістю іранців (принаймні тими, хто користується соцмережами). Я не маю сумнівів, що більшість протестувальників беруть участь у протестах з щирих мотивів. Люди, які роблять це з щирого переконання, також мають мою підтримку.

Втім, водночас я маю серйозні сумніви щодо більшості людей, які пропагують іранські протести в соцмережах (та в інших місцях). Я не можу позбутися враження, що це "операція", занадто добре організована для "спонтанного протесту", яка просуває дуже конкретну програму.

Такі випадки не можуть розраховувати на мою підтримку.

