Зеленський має лише один козир – Трамп

Він також наголосив на своїй ключовій ролі у підтримці України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито має лише один "козир" – самого Трампа, і без нього для України настала б "повна катастрофа".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю The New York Times.

"У нього немає карт. У нього не було карт із першого дня повномасштабного вторгнення росії", – заявив президент США.

За словами Трампа, Зеленський має "лише одну річ", і це підтримка з боку нинішнього американського президента.

"Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б цілковитою катастрофою. І він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", – додав він.

Водночас у цьому ж інтерв'ю Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України, однак, за його словами, лише тому, що він переконаний: росія не наважиться на повторне вторгнення.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ щодо гарантій безпеки для України "фактично готовий" і очікує погодження з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що торік у лютому, після інавгурації Трампа, відбулась зустріч двох президентів. Проте тоді глава Білого дому заявив, що у Зеленського немає козирів.