Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський має лише один козир – Трамп

12 січня 2026, 14:56
Зеленський має лише один козир – Трамп
джерело president.gov.ua
Він також наголосив на своїй ключовій ролі у підтримці України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито має лише один "козир" – самого Трампа, і без нього для України настала б "повна катастрофа".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю The New York Times. 

"У нього немає карт. У нього не було карт із першого дня повномасштабного вторгнення росії", – заявив президент США.

За словами Трампа, Зеленський має "лише одну річ", і це підтримка з боку нинішнього американського президента.

"Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б цілковитою катастрофою. І він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", – додав він.

Водночас у цьому ж інтерв'ю Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України, однак, за його словами, лише тому, що він переконаний: росія не наважиться на повторне вторгнення.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ щодо гарантій безпеки для України "фактично готовий" і очікує погодження з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що торік у лютому, після інавгурації Трампа, відбулась зустріч двох президентів. Проте тоді глава Білого дому заявив, що у Зеленського немає козирів.

 

Володимир ЗеленськийДональд Трамп

Останні матеріали

Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється