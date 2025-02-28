Трамп: Зеленський не готовий до миру – нехай повертається, коли буде готовий

Зеленський достроково покинув Білий дім.

Президент США Дональд Трамп після напруженої розмови з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому опублікував заяву в соцмережах:

«Сьогодні у нас була дуже значуща зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато чого, що неможливо було б зрозуміти без бесіди під таким тиском і в таких обставинах. Дивно, які речі виходять назовні через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в цьому бере участь Америка, тому що він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому священному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру».

Президент України Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім після розмови з лідером США Дональдом Трампом, повідомляють "Суспільне" і Reuters.

Білий дім офіційно повідомив, що спільну конференцію лідерів США та України пресконференцію, яка мала відбутися за підсумками переговорів, скасовано.

Нагадаємо, наприкінці 45-хвилинної зустрічі між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася словесна перепалка. Судячи з відео зустрічі, Венс звинуватив Зеленського в тому, що президент України виявляє неповагу до США і Трампа. "Пане президенте, при всій повазі. Я вважаю, що це нешанобливо, що ви прийшли до Овального кабінету і намагаєтеся розбиратися перед американськими ЗМІ", - сказав віцепрезидент США.

Коли Зеленський спробував заперечити, Трамп сказав: "Ви не в найкращому становищі. Зараз у вас немає козирів... Ви граєте з життями мільйонів людей... Ви граєте з третьою світовою війною", - сказав Трамп.

"Ви виявляєте неповагу до нашої країни", - сказав Трамп Зеленському. За словами президента США, Зеленський не має права "диктувати те, що Америка буде відчувати". "Ви в невигідних умовах від початку війни", - заявив президент США. "Ви маєте бути вдячні. Люди помирають, у вас не вистачає військових. Ви не можете нам говорити, я хочу чи не хочу припинення вогню", - додав Трамп.

Під час суперечки Трамп заявив, що Україна повинна погодитися на врегулювання російсько-української війни. "Чи можете ви виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці. Або ми робимо цю угоду. Або ви виходите з угоди. Я розумію, що буде важко, буде важко. Але у вас немає на руках козирів. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в кращій позиції. Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте. Це не дуже добре. Це не дуже мило з вашого боку", - сказав Трамп Зеленському.