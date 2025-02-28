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ПОЛІТИКА

Трамп і Зеленський перейшли на підвищений тон (оновлено)

28 лютого 2025, 19:57
Трамп і Зеленський перейшли на підвищений тон (оновлено)
джерело president.gov.ua
Бесіда напередодні перемовин вилилася у ряд жорстких заяв.

Напередодні офіційної зустрічі відбулася бесіда, яка вилилася у ряд жорстких заяв обох лідерів.

Усе почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити нас до переговорного процесу.

"Ви не маєте права нам вказувати, що робити", — сказав Зеленський.

Трамп почав говорити про зруйновані українські міста та нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

"Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках", — сказав Трамп.

Президент України відповів, що "не приїхав сюди грати в карти".

Під час короткого спілкування із журналістами лідери обговорили важливість угоди про корисні копалини. На питання, чи входять мінерали, які знаходяться на Сході України, в угоду, Трамп відповів "побачимо".

Президент Зеленський також вкотре наголосив, що Європа має бути за столом переговорів.

За його словами, припинення вогню, яке пропонує Трамп не є виходом, Україна ніколи не прийме просто припинення вогню без гарантій безпеки, бо росія 25 разів порушувала подібні перемирʼя. Водночас президент України зазначив, ніхто не хоче так сильно зупинити війну як українці.

Зеленський також показав Трампу фотографії звільнених із російського полону українських бійців.

Трамп допустив можливість непідписання угоди про корисні копалини під час суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

"А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці. Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте, і це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку", - сказав Трамп.

Перед зустріччю з Трампом Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США.

Йшлося про продовження військової допомоги Україні, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, українське бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки.

Дональд ТрампзустрічВолодимир Зеленський

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