ПОЛІТИКА

Туск прокоментував надання Угорщиною притулку ексміністру юстиції Польщі

12 січня 2026, 16:09
Туск прокоментував надання Угорщиною притулку ексміністру юстиції Польщі
Фото: Shutterstock
12 січня стало відомо, що Збігнєв Зьобро та його дружина отримали політичний притулок в Угорщині.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск із іронією прокоментував інформацію про надання Угорщиною політичного притулку колишньому міністру юстиції Польщі Збігневу Зьобро.

Про це він написав у соцмережі X.

У своїй заяві Туск наголосив, що ексміністр звернувся саме до уряду прем’єра Угорщини Віктора Орбана, назвавши такий крок цілком передбачуваним.

"Колишній міністр юстиції (!) пан Зьобро, який був головним організатором системи політичної корупції, попросив уряд Віктора Орбана про політичний притулок. Логічний вибір", — написав польський прем’єр.

12 січня стало відомо, що Збігнєв Зьобро та його дружина отримали політичний притулок в Угорщині. У Польщі проти ексміністра триває розслідування: прокуратура звинувачує його в керівництві організованою злочинною групою та зловживанні службовим становищем. Загалом йому інкримінують 26 злочинів.

Як написав Левандовський, угорський уряд надав Зьобро політичний притулок "у зв'язку з діями прокуратури та підпорядкованих уряду служб, в результаті яких відбулася низка дій, що носять ознаки політично мотивованих політичних репресій".

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що шкодують з приводу рішення Угорщини та вважають, що воно завдало шкоди польсько-угорським двостороннім відносинам.

Дональд ТускПольщаУгорщинаВіктор Орбан

