Українку зняли з авіарейсу та оштрафували у Варшаві через напис на чолі

12 січня 2026, 14:27
Українку зняли з авіарейсу та оштрафували у Варшаві через напис на чолі
Фото: stanstedairport.com
29-річна громадянка України не змогла вилетіти до Цюриха після того, як з'явилася в аеропорту імені Шопена з написом "бомба".

У аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві українку не допустили до авіарейсу після того, як вона написала на чолі слово "бомба" губною помадою. Інцидент завершився штрафом і скасуванням її перельоту до Цюриха.

Про це повідомляє радіо RMF 24

У неділю служба безпеки аеропорту звернулася до прикордонників після того, як у зоні реєстрації помітили жінку з провокаційним написом на чолі.

Правоохоронці встановили, що йдеться про 29-річну громадянку України, яка очікувала на рейс до Швейцарії. За даними прикордонної служби, жінка поводилася спокійно, не чинила опору та виконувала всі вимоги співробітників аеропорту.

Після затримання було проведено особистий огляд і перевірку багажу – жодних небезпечних предметів не виявили. Пасажирка пояснила, що напис був жартом, однак правоохоронці розцінили його як порушення правил безпеки.

У результаті українку оштрафували на 500 злотих і не допустили на рейс до Цюриха.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Варшаві також затримували громадянина України, який перебував в аеропорту з підозрілим обладнанням.

 
