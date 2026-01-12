Литва готова направити військових і корабель для підтримки України

Відбутись це може в межах міжнародних гарантій безпеки.

Литва готова долучитися до гарантій безпеки для України, надавши сухопутні підрозділи, елементи протиповітряної оборони та, ймовірно, військово-морські сили.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє литовський мовник LRT.

За словами Науседи, йдеться не про участь литовських військових у бойових діях, а про підтримку миру та безпеки.

"Поки що я не можу назвати точні цифри, але Литва належить до тих держав, які готові зробити свій внесок. Ми також готові брати участь у морських можливостях", – зазначив литовський президент.

Відповідаючи на запитання щодо можливого залучення корабля, Науседа підтвердив таку опцію, але водночас наголосив, що конкретні параметри ще не визначені.

"Це корабель, але зараз надто рано все конкретизувати. Навіть на засіданні коаліції охочих деталі щодо конкретних засобів ще не обговорювалися. Далі цю роботу продовжать начальники штабів", – пояснив він.

Щодо сухопутних сил і протиповітряної оборони, президент Литви заявив, що країна готова надати відповідні підрозділи. Водночас він уточнив, що систем Patriot Литва не має, а можливість залучення NASAMS наразі перебуває на етапі обговорення.

Остаточний склад і чисельність сухопутного контингенту, за словами Науседи, визначатимуться пізніше та залежатимуть від потреб України і внеску інших партнерів.

"Може виявитися, що чогось буде потрібно більше, а чогось менше, залежно від того, який внесок готові зробити інші держави", – підсумував президент Литви.