Трамп заявив про впевненість у намірах путіна завершити війну

Президент США каже, що він "твердо переконаний" в намірах кремля.

Президент США Дональд Трамп вчергове повторив, що цього разу він впевнений, що лідер росії владімір путін хоче завершення війни і повторно не нападатиме Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю американському виданню The New York Times.

"Я думаю, що якби я не був залучений, по-перше, ця угода не мала б жодних шансів на укладення. А по-друге, на той час росія вже б захопила всю Україну, що було її початковим бажанням", - охарактеризував господар Білого дому свої мирні зусилля, зазначивши, що його розчаровує, що дату закінчення війни доводилось уже кілька разів змінювати.

На запитання журналістів, чи обговорював Трамп із путіним «мирний план» та які були відгуки російського лідера, президент сказав, що "думаю, що він хоче укласти угоду".

Президент США також заявив, що "твердо переконаний", що "росіяни не вторгнуться знову", інакше б він не погоджувався на угоду.

При цьому Трамп сказав, що у нього була ситуація, коли він "домовився з путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду", та додав, що це його шокувало.

"Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Я думаю, що зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це ще дізнаємося", - резюмував він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито має лише один "козир" – самого Трампа, і без нього для України настала б "повна катастрофа".