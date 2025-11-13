Парламент Пакистану може надати начальнику армії країни довічний юридичний імунітет

Парламент Пакистану готовий надати довічний імунітет фельдмаршалу Асіму Муніру, що ще більше зміцнить контроль військових над владою в ядерній країні.

Нижня палата парламенту схвалила законопроект про поправку до конституції, який розширює контроль Муніра над військовими гілками влади. Він також надає прем'єр-міністру повноваження призначати або звільняти суддів вищого суду та створює новий Федеральний конституційний суд, що вважається суттєвим обмеженням повноважень судової влади.

Муніра вважають найвпливовішим лідером країни, а армія Пакистану має останнє слово з критично важливих питань: від зовнішньої до внутрішньої політики та економіки. Вплив військових зріс в останні роки, особливо після короткочасного конфлікту з Індією в травні, який призвів до підвищення Муніра з чотиризіркового генерала до другого в історії країни фельдмаршала. За словами опозиційних партій та аналітиків, ці зміни, ймовірно, підірвуть цивільну владу в південноазіатській країні, якою військові правили приблизно половину часу з моменту здобуття нею незалежності в 1947 році.

Зі свого боку прем'єр-міністр заявив, що цей крок зміцнить національну єдність на тлі протестів опозиційних партій, очолюваних ув'язненим колишнім прем'єр-міністром Імраном Ханом, які пообіцяли скасувати зміни, коли прийдуть до влади. Законопроєкт внесуть на затвердження до верхньої палати у четвер.

Мунір очолив зусилля щодо покращення відносин Пакистану зі США, а президент Дональд Трамп нещодавно назвав його своїм “улюбленим фельдмаршалом”. Пакистанські лідери неодноразово хвалили Трампа за його роль під час конфлікту з Індією у травні, приписуючи йому посередництво в укладенні перемир'я між ядерними сусідами. Індія послідовно заперечувала, що США допомогли забезпечити перемир'я, тоді як Ісламабад висунув Трампа на Нобелівську премію миру.

Відносини Пакистану зі США у сфері безпеки коливалися від періодів тісної співпраці до прохолодних зв'язків. Тим часом США протягом кількох адміністрацій культивували Індію як регіонального партнера та оплот проти більш наполегливішого Китаю.