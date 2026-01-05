ЄС підтвердив невизнання режиму Мадуро та виступив за діалог у Венесуелі
Європейський Союз не визнає легітимності режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, водночас закликаючи до мирного та демократичного врегулювання політичної кризи в країні.
Про це йдеться у спільній заяві 26 держав-членів ЄС, оприлюдненій главою європейської дипломатії Каєю Каллас.
У документі наголошується на необхідності сприяння діалогу між венесуельськими сторонами за участі міжнародних партнерів. Євросоюз заявив, що координує свої дії зі Сполученими Штатами та іншими союзниками з метою досягнення сталого й мирного демократичного виходу з кризи.
Окремо в заяві підкреслюється важливість боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків, однак виключно в межах міжнародного права.
Крім того, Європейський Союз закликав владу Венесуели до безумовного звільнення всіх політичних в’язнів і дотримання фундаментальних прав і свобод.
Нагадаємо, що 3 січня Трамп заявив, що президента Венесуели та його дружину затримали і вивезли з країни.