До України повернули тіла 1000 загиблих

26 лютого 2026, 14:10
До України повернули тіла 1000 загиблих
джерело /t.me/Koord_shtab
Тіла ідентифікують, після чого правоохоронці зможуть підтвердити або спростувати, кому належать тіла.

До України сьогодні, 26 лютого, повернули ще тисячу тіл загиблих, які можуть належати українським захисникам.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла ідентифікують, після чого правоохоронці зможуть підтвердити або спростувати, кому належать тіла. Адже під час попередніх обмінів виявлялось, що росіяни передавали також тіла військових армії рф.

Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж рф часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.

Нагадаємо, минулий обмін стався 29 січня. Тоді Україна та росія провели черговий раунд обміну тілами загиблих, в рамках якого повернули ще 1000 тіл, які належать загиблим військовим Сил оборони України.

