Вперше цього року до України повернуто 1000 тіл загиблих оборонців

Тепер триватимуть заходи з ідентифікації тіл.

Сьогодні, 29 січня, в рамках репатріаційних заходів до України було повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав у Telegram-каналі.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами України розпочнуть усі необхідні процедури для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Реалізація репатріаційних заходів стала можливою завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Окрема подяка Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння в проведенні заходів.

Також висловлюється вдячність особовому складу структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, які організовують перевезення тіл до державних спеціалізованих установ, а також передачу представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи.