Україна і Чорногорія скоординували кроки для інтеграції до ЄС

Сибіга повідомив, що провів розмову з главою МЗС Чорногорії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів розмову з главою МЗС Чорногорії Ервіном Ібрагімовичем, під час якої сторони скоординували подальші кроки на шляху до інтеграції обох держав до Європейського Союзу.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

За словами українського міністра, він поінформував чорногорського колегу про ракетний і дроновий терор росії проти України, а також про наслідки останнього нічного удару по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Під час розмови дипломати обговорили двосторонній порядок денний та визначили практичні кроки для подальшого посилення співпраці між Україною та Чорногорією у політичній та безпековій сферах.

"Ми скоординували наші наступні кроки на шляху до інтеграції в ЄС, включаючи необхідність тісної координації як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні, зокрема в рамках формату Україна – Південно-Східна Європа", – зазначив Сибіга.