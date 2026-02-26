Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна і Чорногорія скоординували кроки для інтеграції до ЄС

26 лютого 2026, 13:36
Україна і Чорногорія скоординували кроки для інтеграції до ЄС
Фото: TROPICANA
Сибіга повідомив, що провів розмову з главою МЗС Чорногорії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів розмову з главою МЗС Чорногорії Ервіном Ібрагімовичем, під час якої сторони скоординували подальші кроки на шляху до інтеграції обох держав до Європейського Союзу.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

За словами українського міністра, він поінформував чорногорського колегу про ракетний і дроновий терор росії проти України, а також про наслідки останнього нічного удару по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Під час розмови дипломати обговорили двосторонній порядок денний та визначили практичні кроки для подальшого посилення співпраці між Україною та Чорногорією у політичній та безпековій сферах.

"Ми скоординували наші наступні кроки на шляху до інтеграції в ЄС, включаючи необхідність тісної координації як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні, зокрема в рамках формату Україна – Південно-Східна Європа", – зазначив Сибіга.

Андрій СибігаЧорногоріяЄвросоюзвійна

Останні матеріали

путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється