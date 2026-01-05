Куба повідомила про загибель 32 громадян у Венесуелі під час операції США

Усі вони були військовими та розвідниками.

Гавана пов’язує це із опромадяни загинули під час операції у Венесуелі, яку Гавана пов’язує зі спробою США захопити та вивезти президента країни Ніколаса Мадуро для подальшого судового переслідування у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заяву кубинської влади.

У Гавані оголосили 5 і 6 січня днями національної жалоби за загиблими. Про дату та формат похоронних заходів обіцяють повідомити додатково.

Уряд Куби не навів детальних обставин інциденту, однак зазначив, що всі загиблі були військовослужбовцями та співробітниками розвідувальних структур країни.

"Вірні своїм обов’язкам у сфері безпеки та оборони, наші співвітчизники гідно й героїчно виконали свій обов’язок і загинули після запеклого опору в безпосередньому бою з нападниками або внаслідок бомбардувань об’єктів", - йдеться в заяві кубинського уряду.

Як зазначає агенція, Куба надавала Мадуро підтримку у сфері безпеки з моменту його приходу до влади.

Водночас наразі невідомо, скільки кубинських громадян входили до охорони венесуельського лідера на момент загибелі та де саме сталися смертельні інциденти.

Нагадаємо, що 3 січня, у Венесуели, на тлі напруги зі Сполученими Штатами місцеві повідомляли про вибухи, постріли та авіацію у повітрі.