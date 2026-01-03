Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Столиця Венесуели без світла: очевидці заявляють про вибухи та авіацію в небі (оновлено)

03 січня 2026, 09:02
Столиця Венесуели без світла: очевидці заявляють про вибухи та авіацію в небі (оновлено)
Фото з вільних джерел
Очевидці повідомляють про постріли та відключення електрики.

У Каракасі, столиці Венесуели, на тлі напруги зі Сполученими Штатами місцеві повідомляють про вибухи, постріли та авіацію у повітрі. Південна частина міста, що біля великої військової бази, залишилась без світла, пишуть ReutersCNN та Bloomberg з посиланням на слова очевидців.

США офіційно не оголошували початок операції проти Венесуели, але CBS пише, що чиновники адміністрації Трампа знають про повідомлення про вибухи у Каракасі. Журналістка Дженніфер Джейкоб повідомила, що Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі, включаючи військові. Білий дім вранці в суботу посилив свою кампанію проти режиму Мадуро, зазначила вона.

У мережі також повідомляють про американські військові гвинтокрили у небі над Каракасом. Країна має у розпорядженні російські засоби ППО.

Тим часом президент сусідньої Колумбії Густаво Петро пише, що Каракас зараз під атакою, він закликав Організацію Обʼєднаних Націй та Організацію Американських Держав "негайно зібратися".

"Каракас зараз під атакою. Попередьте світ: на Венесуелу напали! Вони бомбардують ракетами", — написав він.

Нагадаємо, 16 грудня Дональд Трамп заявив, що оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та запровадить "блокаду" підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту.

Трамп заявив, що режим Мадуро проголошено іноземною терористичною організацією "за крадіжку наших активів і багато інших причин, включно з тероризмом, наркоторгівлею і контрабандою людей".

