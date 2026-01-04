Події у Венесуелі можуть зіграти на руку путіну – The Telegraph

У підсумковому рахунку рейд американців у Каракасі може принести росії і Китаю більше користі, ніж самим США.

Блискавична військова операція США із викрадення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро може стати стратегічним подарунком для росії та Китаю. Хоча москва і Пекін, ймовірно, втратили свого ключового союзника в Латинській Америці, у більш глобальному вимірі вони потенційно здобули дещо важливіше.

Про це на сторінках The Telegraph пише міжнародний оглядач Адріан Бломфельд.

Звісно, зухвале американське вторгнення на територію суверенної держави викликало хвилю обурення по всьому світу, впершу чергу в Латинській Америці. москва і Пекін теж висловили своє занепокоєння, і для них це не просто дипломатична риторика.

"США щойно з несподіваною легкістю відрубали головне південноамериканське щупальце глобального антиамериканського зв'язку. Звичайно, жодному автократу не подобається бачити, як одного зі своїх хапають, сковують та екстрадують – його долю залишають на розсуд іноземного суду", – пише Бломфельд.