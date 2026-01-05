Угорщина "зірвала" єдину позицію ЄС щодо Венесуели

Будапешт відмовився приєднатися до позиції блоку.

З 27 країн Євросоюзу лише Угорщина відмовилася підтримати спільну заяву щодо Венесуели, оприлюднену від імені високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас. Інші 26 держав висловили підтримку позиції блоку щодо ситуації у Латинській Америці.

У примітці до заяви зазначено, що її підтримали Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

Натомість Угорщина відсутня у списку держав, що підтримали заяву. Видання наголошує, що Будапешт таким чином зірвав затвердження спільної позиції ЄС щодо дій США у Венесуелі.

Наразі від Угорщини не надходило офіційних пояснень щодо непідтримки позиції блоку.

Зранку стало відомо, що ЄС підтвердив невизнання режиму Мадуро та виступив за діалог у Венесуелі.