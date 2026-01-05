Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Макрон засудив методи США у Венесуелі

05 січня 2026, 18:17
Макрон. Париж
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна "не схвалює" "метод, який використовується" для повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. 

Президент Франції сказав на засіданні кабінету міністрів, повідомляє Le Monde.  

За словами речниці французького уряду Мод Брежон, Макрон заявив, що "метод, використаний" Сполученими Штатами для захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, "не був ні підтриманий, ні схвалений" Францією. 

"Ми захищаємо міжнародне право та свободу народів", – додала речниця, цитуючи президента Франції.

Він також сказав, що Ніколас Мадуро був "диктатором", і що його відхід є "гарною новиною для венесуельців".

"Франція підтримує народний суверенітет, і цей народний суверенітет був виражений у 2024 році", – заявила Брежон, маючи на увазі результат президентських виборів у Венесуелі, на яких, за переконанням значної частини міжнародної спільноти, переміг кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія.

"Якщо має відбутися перехід (влади. – Ред.), то переможець 2024 року повинен відігравати центральну роль", – заявив Макрон, згідно з коментарями, оприлюдненими його речницею.

Нагадаємо, що Європейський Союз не визнає легітимності режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, водночас закликаючи до мирного та демократичного врегулювання політичної кризи в країні. 

