Швейцарія заморозила активи президента Венесуели та його соратників

Швейцарський уряд в понеділок, 5 січня, заморозив всі активи президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також пов'язаних з ним осіб.

Про це заявила Федеральна рада Швейцарії.

"5 січня 2026 року Федеральна рада вирішила негайно заморозити будь-які активи Ніколаса Мадуро та інших пов'язаних з ним осіб у Швейцарії. Роблячи це, Федеральна рада прагне запобігти відтоку активів. Заморожування активів не стосується членів чинного уряду Венесуели", - йдеться у заяві.

В уряді Швейцарії повідомили, що у разі встановлення незаконного походження коштів буде докладено зусиль, щоб вони "принесли користь народу Венесуели".

"Заморожування активів доповнює санкції проти Венесуели, які діють з 2018 року відповідно до Закону про ембарго", - наголосили в уряді.

Зазначається, що замороження активів набуло чинності 5 січня і діятиме протягом чотирирічного періоду до подальших змін.

Нагадаємо, президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину схопили та вивезли у Штати, де будуть судити. У країні оголосили надзвичайний стан та розпочали підготовку до опору, та вже через деякий час Дональд Трамп заявив, що Венесуелою тепер керуватимуть США.