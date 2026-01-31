Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вашингтон пропонує Індії венесуельську нафту замість російської — Reuters

31 січня 2026, 21:09
Фото: apnews.com
Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня Вашингтон почав керувати урядом Каракаса і має намір контролювати нафтову промисловість країни на невизначений термін.

Сполучені Штати 2025 року запровадили мита проти Індії за купівлю венесуельської нафти. Однак тепер Вашингтон сказав Делі, що може відновити ці закупівлі, щоб допомогти замінити імпорт російської нафти.

Про це повідомляє на Reuters.

Агентство пише, що Індія пообіцяла різко скоротити закупівлі російської нафти після того, як Вашингтон підвищив мита. Зокрема, у березні 2025 року президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на товари з країн, які купують венесуельську нафту.

Як пояснює видання, спроби США постачати венесуельську нафту до Індії відбуваються на тлі прагнення Вашингтона скоротити доходи від російської нафти, які фінансують війну рф проти України.

Водночас джерела не надали подробиць про те, чи буде венесуельську нафту продавати стороння торговельна компанія, як-от Vitol або Trafigura, або ж безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA.

Два співрозмовники Reuters сказали, що Індія найближчим часом скоротить імпорт російської нафти до рівня нижче 1 млн барелів на добу.

У січні обсяг видобутку становить близько 1,2 млн барелів на добу, і як прогнозує одне з двох джерел, у лютому зниження буде до 1 млн барелів, а в березні - до 800 барелів на добу.

Другий співрозмовник каже, що, як очікується, зрештою імпорт скоротиться приблизно до 500-600 тисяч барелів на добу, що допоможе країні укласти торговельну угоду зі США.

СШАнафтаДональд ТрампВенесуела

