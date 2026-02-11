Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швейцарія підтримає українську енергосистему новим пакетом допомоги

11 лютого 2026, 15:31
Швейцарія підтримає українську енергосистему новим пакетом допомоги
Фото: AP
Федеральна рада Швейцарії на запит уряду України передасть 80 генераторів різної потужності та 18 електромодулів, що працюють на природному газі.

Швейцарський уряд схвалив пакет енергетичної допомоги Україні на суму 32 млн франків (35 млн євро), який містить генератори та електромодулі.

Про це повідомив уряд Швейцарії.

Згідно з повідомленням, Федеральна рада Швейцарії на запит уряду України передасть 80 генераторів різної потужності та 18 електромодулів, що працюють на природному газі. 

Пакет також передбачає додаткове обладнання та витрати на транспортування матеріалів. Електромодулі будуть підключені до підприємств централізованого теплопостачання у чотирьох великих містах, які особливо постраждали від енергетичної кризи. 

Частина генераторів від швейцарських компаній передана Міністерству розвитку громад та територій України, яке використовуватиме їх за необхідності. Інші генератори та мобільні обігрівачі будуть надані Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Перша партія енергетичної допомоги знаходиться в стадії підготовки й має бути поставлена якомога швидше, йдеться у повідомленні.

